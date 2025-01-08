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Haber Merkezi

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde eski CHP liderinin zaman zaman yaptığı gaflar dalga konusu oluyordu.

Çorum'u ülke olarak lanse eden Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'de bayrağı devralan Özgür Özel, gaflara kaldığı yerden devam etti.

Özel son olarak, Konya'da vatandaşlara hitap etti.

Özel burada, Konya'nın Ereğli ilçesini "il" yapma vaadinde bulundu.

83 EREĞLİ

Gelecekteki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar partisinin Genel Başkanı sıfatıyla konuştuğunu ifade eden Özgür Özel, kalabalığa şöyle seslendi:

Ereğli'nin il olma talebini sahipleniyorum. İlk seçimden sonra Ereğli il olacak, plakası da 83 olacak.

TİYE ALINDI

Türkiye'de 81 il bulunmasına rağmen Özgür Özel'in Ereğli'nin plakasının 83 olacağını söylemesi dalga konusu oldu.

Açıklamaları sosyal medyada tiye alınan Özgür Özel için, 'Acaba Özgür Bey 82'yi atladı mı?' yorumları yapıldı.

ZONGULDAK'A DA İL SÖZÜ

CHP Lideri Özel, geçen yıl Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinin il olma etkinliğe katılmış ve onlara da benzer bir taahhütte bulunmuştu.