Özgür Özel'den gaf: Kur'an-ı Kerim ayetini hadis sandı İzmir'de katıldığı programda konuşma yapan CHP Lideri Özgür Özel, Nisa Suresi'nin 58. ayetini, Hz. Peygamber'in ayeti diyerek okudu.

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ensonhaber.com

CHP, yerel seçim çalışmalarını krizlerle sürdürüyor.

Aday kriziyle başlayan süreç, parti içinde yaşanan anlaşmazlıklara, ittifak arayışına kadar sürdü.

En sonunda umduğunu DEM Parti'de bulan muhalefet, bir sonraki adıma geçti.

Zikirmatik, seccade ve Ramazan takvimi dağıtıldı

Böylelikle CHP'nin yeni stratejisi muhafazakar kesimi etkilemek oldu.

Bu süreçte İBB yönetimi seccade dağıtarak vatandaşlardan oy toplamayı amaçladı.

Bununla da yetinmeyen CHP, zikirmatik ve Ramazan ayına özel takvim dağıtımına başladı.

Ayeti hadis zannetti

Son olarak parti lideri Özgür Özel de hazırladığı konuşmalarında yine muhafazakar kesimi etkilemeyi amaçlayan cümleler kurmak istese de öyle olmadı...

Dün İzmir Bayraklı'da vatandaşlarla bir araya gelen Özel burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim suresi için 'suret' ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Kur'an ayetini Hz. Muhammed'in hadisi zannetti.

Viral oldu

Özel, Nisa Suresi'nin 58. ayetini, "Hz. Peygamber’in güzel ahlakla ilgili ayeti" ifadesiyle okudu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.