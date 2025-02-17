Özgür Özel'den Gelecek Partisi'ne ziyaret

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Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali Babacan ve beraberindeki heyet tarafından kapıda karşılanmıştı.

Özel, ziyaretin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Ziyaretlerini sürdüren Özel, bu kez Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

GELECEK PARTİSİ'NE ZİYARET

Edinilen bilgilerde, Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, Gelecek Partisi'nin genel merkezinde ziyaret etti.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI ARIKAN'I DA ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı da genel merkezde ziyaret etmişti.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında Özel, Arıkan'a başarılı kurultay sürecinden dolayı kutlama ziyaretinde bulunduklarını açıklamıştı.

Ayrıca Özel, üstlendikleri bu önemli görevde başarı dilediklerini söylemişti.