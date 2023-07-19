Özgür Özel'den gizli toplantı sonrası ilk açıklama: İstifa etmeyeceğim Sızdırılan zoom toplantısına ilişkin konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur" diyerek istifa etmeyeceğini açıkladı.

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Seçim sonrası CHP’de sular durulmuyor...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülük ettiği ‘değişim’ grubundaki bazı CHP’liler ile yapılan görüşme sızdırıldı.

CHP Grup Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın da olduğu söz konusu toplantının ardından gözler CHP’deki MYK toplantısına çevrildi.

Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP’nin MYK toplantısı 50 dakika sürdü.

Gizli toplantı sonrasında gerçekleştirilen toplantıya Özgür Özel ile Gökhan Günaydın’ın katılmadığı görüldü.

Özel'den ilk açıklama

Gözlerin çevrildiği isimlerden birisi olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Gazete Duvar’a açıklamada bulunan Özel, CHP’nin içinde bulunduğu süreçle ilgili her platformda konuştuğunu ve konuşmaya devam edeceğini söyledi.

Toplantı kayıtlarının sızdırılmasına ilişkinse Özel, "Partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"Duygusal kopuşa bir çare arıyoruz"

"Geçirdiğimiz seçim sürecinden sonra 12 yıldır milletvekili olarak ve son 8 yıldır Grup Başkanvekili ve Grup Başkanı olarak görev yaptığım partimde içinde bulunduğumuz süreçle ilgili hemen herkesle her platformda oturdum, konuştum, konuşmaya da devam edeceğim." diyen Özel şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yaşadığımız seçim mağlubiyetinin ardından, ülkemizin geleceği için partimiz adına bir çare ve bir çıkış arıyoruz. Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, küskünlüğe, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz.

"İstişare yaptık, daha doğal bir şey yok"

Yapılan toplantıda partideki bazı görevden almalarla ilgili değerlendirme yaptıklarını aktaran Özel şu ifadeleri kullandı:

Partimiz olağan kurultay sürecine girmiştir, bu sürecin sağlıklı işlemesini istiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı fikir alışverişinde bulunmak, istişare etmek ve ortak aklı aramaktır. Bu nedenle bu sürece zarar vereceğini düşündüğümüz örgütümüzde yaşanan bazı görevden almalarla ilgili arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur.

"Partimizin içindeki kötücül bir akıl"

Toplantının sızdırılmasının sert sözlerle eleştiren Özel şöyle devam etti:

Bu toplantıya özel bir gizlilik atfetmemize rağmen, toplantının kaydedilerek servis edilmesi ve bu toplantının 'ihanet' başlığı altında yansıtılması partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir. Bir toplantının ses veya görüntü kaydını katılımcıların rızası olmaksızın elde etmek ve yayınlamak özel hayatın gizliliğini ihlal eden ağır bir suçtur. Hukuka ve ahlaka aykırı bu yöntemi uygulayanlar, CHP'nin demokrasi kültürüne, tarihine, kurumsal kimliğine yabancı olduklarını göstermektedir.

"Manisa'daydım, toplantıya katılamadım"

Özel, bugün gerçekleşen MYK toplantısına katılmama gerekçesini de şu sözlerle açıkladı:

Bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantımız dün akşam saatlerinde ilan edildiğinde seçim bölgem Manisa’daydım ve toplantının gündeminin yalnızca bazı örgütlere yapılacak görevlendirmeden ibaret olacağı bilgisini alınca Ankara’daki toplantıya katılmadım.

"İstifa etmeyeceğim"

Özel, başına yansıtan istifa ve görevden almaya ilişkin haberlere dair de şu değerlendirmeyi yaptı:

Bugün bazı yayın organlarına Merkez Yönetim Kurulu toplantısında grup yönetiminden bazı isimlerin görevden alınması ya da istifalarının istendiği bilgileri yansıdı. Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim, bazı MYK üyelerinin bu konuda talepleri gündeme getirdiğini söylediğini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilmiş Parti Meclisi üyeleridir. Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ise Meclis Grubunca seçilmektedir. Partimizin iç mevzuatında grup yöneticileri için görevden alma gibi bir mekanizma bulunmamaktadır.



Dönem başında Grup Başkanlığına aday olduğumu ve bu göreve başka talipli varsa yarışa hazır olduğumu ilan etmiştim. Bugün yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim.

"Herkesin umudu olacağız"

Özel, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: