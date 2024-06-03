Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki

ensonhaber.com

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEM'li Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınırken İçişleri Bakanlığı, Akış'ın görevden alındığını ve Hakkâri Valisi Ali Çelik'in Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

CHP'den bu uygulamaya ilk tepki geldi.

Kayyum uygulamasının karşısındayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu uygulamanın karşısında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz.



Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir.



Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!