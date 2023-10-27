Özgür Özel'den Hamas çıkışı: Erdoğan'ın söylediklerini reddediyoruz Özgür Özel, “Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz ve Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

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CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada partililerle bir araya gelen Özel, akabinde ise gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP'ye dair konuşan ve değişimin gerekli olduğunu söyleyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas sözlerini de hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değildir" sözünü eleştiren Özel, açıklamaları reddettiklerini söyledi.

Özel açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

"Türkiye açısından utanç verici bir yaklaşım"

Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz ve Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.



Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır.

"Sivillerin canına kasteden her türlü eylemi kınıyoruz"