Özgür Özel'den ilginç anlar! Grup toplantısında partilileri hareketlendirmeye çalıştı Yerel seçim sürecinde partideki birçok ismi küstüren Özgür Özel, bugün grup toplantısında partilileri hareketlendirmek için amigoluk yaparak, "En büyük Türkiye İttifakı" dedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim sürecine giren Türkiye, hızla sandık başına gitmek için gün sayıyor.

Partilerin adaylarını da belirlediği bu süreç, Cumhuriyet Halk Partisi'nde sancılı geçmeye başladı.

Partinin ana kademesinde olan isimleri bir bir küstüren Özgür Özel, Hatay meselesini ise istediği gibi sonuçlandıramadı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün gerçekleşen grup toplantısında da istediği desteği göremeyen Özel, ilginç bir yönteme başvurdu.

Amigoluk yaptı...

Aday belirlemede yapay zekayı kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez grup toplantısında partilileri hareketlendirmek için amigoluk yaptı.

Partililerin desteğini almaya çalışan Özel, "Kırmızı, beyaz en büyük Türkiye. Türkiye İttifakı'na inanıyoruz. Türkiye İttifakı'na güveniyoruz. Bu seçimleri Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak." dedi.

Kendisini alkışladı...

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın sonunda, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir neferini alnından öpüyorum. Kendinize güvenin. Onlar korksun. Biz haklıyız, biz başaracağız. Size güveniyorum." diyerek kendisini alkışlamıştı.

Daha sonra işaret parmağını havaya kaldırarak, "Gidin bu seçimleri kazanın. Gidin ve kazanın, size güveniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gerçek gücünü hepsine gösterecek. Sağ olun var olun." sözlerini sarf ederek, grup toplantısını sonlandırmıştı.