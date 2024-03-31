AA & Ensonhaber

Türkiye, kararını verdi..

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibariyle sona erdi.

Ülke genelinde sandıklar kapanarak oy sayımına geçildi..

Sandıkların kapanmasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Tüm tercihler başımızın tacıdır"

Sandığa giden vatandaşlara teşekkür eden Özel, şunları söyledi:

Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.



Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum.