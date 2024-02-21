Özgür Özel'den KAAN paylaşımı: Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Özgür Özel, yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN'ın bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Türkiye, yerli ve milli imkanlarını kullanmaya ve bu imkanlarla üretilen savaş uçaklarıyla güçlenmeye devam ediyor.

Bu güçlenmenin en büyük örneklerinden birisi ise KAAN oldu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ismini verdiği KAAN, ilk uçuşunu bugün başarıyla gerçekleştirdi.

KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği anlar yayınlanırken, bir tebrik mesajı da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, KAAN için emeği geçenlere teşekkür etti.

Sabah saatlerinde gerçekleşen uçuş için öğleden sonra açıklama yayınlayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum"

1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum.



Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun.

KAAN'ın özellikleri

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.

KAAN'ın fiziki özellikleri

- Kanat açıklığı: 14 metre

- Uzunluk: 21 metre

- Yükseklik: 6 metre

- Azami hız: 1,8 Mach

- Servis tavanı: 55.000 ft

- Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g

- Yüksek durumsal farkındalık

- Optimize edilmiş pilot iş yükü

- Muharebe hasar tespiti