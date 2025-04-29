Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yol haritası kafaları karıştırdı.

Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin ilginç bir formül paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden çıkamaması halinde Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceğini söyleyen Özel, seçimlerin kazanılması halinde ise parlamenter sisteme dönülüp İmamoğlu'nun başbakan olacağı kaydetti.

"YÜRÜTMENİN BAŞINDA İMAMOĞLU OLUR"

Özel, şunları söyledi:

İmamoğlu, bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım. Aynı anda Yavaş, başka şehirde olacak. Grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak. Bu süreçte devam edeceğiz.



İmamoğlu, içeride tutulursa o zaman seçimi yüzde 70'le kazanırız. Hatta millet, mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bize verir. Hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Ardından tarafsız cumhurbaşkanı seçilir. O tarafsız cumhurbaşkanı da milletin gönlüne giren en önemli figür olur. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı olur. Parlamenter sisteme dönülür. Ekrem İmamoğlu başbakan olur. Yürütmenin başında da İmamoğlu olur.