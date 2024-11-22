Özgür Özel'den kayyum açıklaması: Kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır

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İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık'a kayyum atandı. Kayyum açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi

Özel, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel, şu açıklamalarda bulundu:

Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler... İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz.

Özgür Özel, peş peşe yaptığı bir diğer paylaşımda da şu ifadeleri kullandı: