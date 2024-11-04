Özgür Özel'den kayyum kararlarına tepki

Haber Merkezi

Yeni haftanın ilk günü, peş peşe son dakika haberleriyle başladı. Sabahın ilk saatlerinde Batman, Halfeti ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı.

Yapılan bu kayyum atamalarına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"UTANMAZ ARLANMAZ BİR PİŞKİNLİKLE MUHATABIZ"

Özel, atamalara sert çıkışarak şu ifadeleri kullandı:

Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı.



Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan,

Söylenenlere hiç kulak asmadan,

Seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan,

Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden,

Zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız.



Uyarıyorum,

Söz bitmek üzeredir.

Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır.

NE OLDU?

İlk olarak Batman Belediyesi'nde, DEM Partili Başkan Gülistan Sönük görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı.

Batman'da sonra da DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Son olarak DEM Partili Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan yerine de Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.