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CHP’de genel başkanlık değişiminin ardından parti lideri Özgür Özel, TBMM’de partisinin ilk grup toplantısına katıldı.

Burada konuşma yapan Özel, sözlerine eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na övgü yağdırarak başladı.

"Emekleri unutulmaz"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

13 yıl boyunca partimizin genel başkanı olarak AK Parti'ye karşı büyük bir mücadele vermiş, Artvin-Şavşat'ta bir de şehit verdiğimiz PKK terör örgütünün hedefi olmuş, şehit cenazesinde linç girişimine uğramış, içine girdikleri evin yakalım burayı diye sesler arasında sakin ve metanetle kendini ve partisini korumuş, Ankara'dan İstanbul'a 432 kilometre hak, hukuk, adalet diyerek yürümüş dünya siyasi tarihine geçmiş, bana ve bu salondaki hepimize, bu partiye çok emeği olan genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu saygıyla selamlıyorum. Emekleri unutulmaz, ona vefamızı her fırsatta hep bir birlikte her zaman göstereceğiz. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum.