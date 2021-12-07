CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis kürsüsünde eliyle kapak hareketi yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun vücut dilini kullandığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2022 Bütçe Görüşmeleri'ne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması damga vurdu.

Meclis kürsüsünde kapak hareketi yapan Kılıçdaroğlu, tartışmalara aldırış etmeden konuşmasını sürdürdü.

KILIÇDAROĞLU'NUN EL HAREKETİNİ SAVUNDU

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun el hareketini 'Vücut dili' olarak savundu.

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketine açıklama VİDEO

"VÜCUT DİLİ"

Özel, "Genel Başkan'ın orada 'Sırtımıza bu yükü yüklediniz' söyleminde göstermiş olduğu vücut dilinin hiçbir gruba ve Meclis'e yönelik bir davranış olmadığını ifade ederiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı VİDEO ARŞİV