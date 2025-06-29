Özgür Özel'den kurultay davası öncesi açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem "şaibeli" kurultay davası..

Belediyelerinde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının patlak verdiği, kurultayı şaibelerle anılan ve davalık olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu rüzgarı yeniden esmeye başladı.

Bazı partililerin, Kılıçdaroğlu'nu geri getirmek için ciddi çalışma içinde olduğu iddia edilirken, gözler yarınki davaya çevrildi.

Almanya'dan gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HER KARARA HAZIRIZ"

Davayla ilgili soruyu yanıtlayan Özel, şunları söyledi: