Özgür Özel'den 'laiklik' mesajı: Asla vazgeçmeyeceğiz Laikliğin anayasaya girişinin 87.'inci yıl dönümünde bir mesaj yayınlayan Özgür Özel, "Cumhuriyet devrimlerinden ve laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de laiklik kavramı zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Bazı kesimler din ve devlet işlerinin ayrılması anlamındaki laikliğin Türkiye için gerekli olduğunu belirtiyor.

Bazı kesimler ise laikliğe gerek olmadığını ifade ediyor.

Bitmeyecek tartışma: Laiklik gerekli mi değil mi...

Hal böyle olunca laiklik tartışması bitmeyecek gibi duruyor.

Bugün ise laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına girişinin 87.'nci yıl dönümü.

Laikliğin anayasaya girişinin 87.'inci yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tarafından bir mesaj yayınlandı.

Özel paylaştı: Laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz

Özel, laiklik ilkesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: