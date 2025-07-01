Özgür Özel'den Leman Dergisi'ndeki karikatür hakkında ilk açıklama

Leman Dergisi'ne tepkiler çığ gibi...

Daha önce yaptığı çizimlerle dini değerleri hedef alan Leman Dergisi, yeni bir skandala daha imza attı.

PEŞ PEŞE TEPKİLER

Sözde "mizah" dergisi, 26 Haziran tarihli sayısında Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Musa'yı karikatürize etti, sosyal medyadan peş peşe sert tepkiler geldi.

Ayrıca derginin bahse konu karikatürün yayımlandığı sayısının toplatılmasına ve sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine karar verildi.

4'Ü YAKALANDI

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişiden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı.

ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Skandal karikatüre tepki yağarken, konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

LEMAN'A SAHİP ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100’üncü günü nedeniyle '100 KARASI' adlı buluşmada konuşan Özgür Özel, Leman Dergisi'ne sahip çıktı.

"LİNCE İZİN VERMEM"

Leman Dergisi'nin ana amacını anlatmaya çalışan Özel, "Hz. Muhammed'e (s.a.v) saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden yapılan lince de izin vermem." diye konuştu.

"VİCDAN SAHİBİ MUHAFAZAKARLARA SESLENİYORUM"

Özgür Özel, Leman Dergisi'ne yönelik yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

Olayı ilk duyduğumda Leman Dergisi, Hazreti Peygamber'in (s.a.v) karikatürünü çizmiş. İlk tepkim 'Yanlış olmuş. Olur mu karikatür? Peygamberin resmi mi olur?', ikinci tepkim 'Ya yapmamışlardır. Bu doğru değildir. Leman öyle bir dergi değil' demek olmuştur. Aldım karikatüre baktım. Kolayı şu: Karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak 'Efendim, Peygamber Efendimize (s.a.v) bunu diyenleri ben de kınıyorum' demek işin kolayıdır. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara muhafazakar cemaatin, muhafazakar camianın kanaat önderlerine, yazarına çizerine hatta karikatüristlerine sesleniyorum. Dönün bir bakın. Ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor.

"HAZRETİ MUHAMMED PEYGAMBERDİR, MELEK DEĞİLDİR"

Gökyüzünde tanışıyorlar. Diyor ki 'Selamünaleyküm, ben Muhammed' Bunu Hazreti Muhammed'i (s.a.v) resmetmişler olarak söylüyorlar. Hazreti Muhammed (s.a.v) peygamber katındadır. Melek falan değildir. Orada Muhammed Gazze'de öldürülmüş, ismini Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Muhammed'den alan bir Müslüman çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzeli'dir. Doğduğunda bebek öldüğünde kaç yaşında olursa olsun, peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür.

"AMA KOLAY, LEMAN'A SALDIRIN"

Ama kolay, fırsat var. Peygamberin resmini çizdiler saldırın Leman'a. O Leman, o Leman hepimiz susarken, hepimiz susarken Mavi Marmara'ya destek karikatürü çizen Leman'dır. O Leman hepimiz susarken İsrail'e ticarete karşı cephe alan Leman'dır. O Leman moto kurye Samet'i kapak yapmış. Ve Samet'in kardeşine destek olmuş Leman'dır. Çok bilinmez. Biz o Samet'in kardeşini moto kuryelerin davasını sürdüren bütün moto kuryeler için mücadele eden Berna Özgül'ü genç yaşında parti meclis üyesi yaptık. Berna Lemancıların abisini kapak yaptıkları gün bunu söylememe gerek yok. Leman'ın maddi manevi destekleriyle okuyan Berna mezun olduğu gün cübbesini aldı. Geldi cübbesini giydi. Bana ağabeyinin, moto kurye Samet'in kapak olduğu Leman'ı getirip teşekkür etti ve paylaştı. Leman Dergisi diyorlar. Geçen hafta Özgür Özel'i ziyaret etmişti. Ardından da bu paylaşımı yaptı. Ben rahmetli Samet'e, kız kardeşine, Leman Gazetesi'nin bugüne kadar Filistin davasına sahip çıkışına doğrudan şahit olmuş bir okurlarıyım. Leman Gazetesi'nin üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz.

"HERKES DOĞRU YERDE DURMAYI BİLECEK"