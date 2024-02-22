Özgür Özel'den Lütfü Savaş yorumu: 'Emek verdim kazanamazsa çok üzülürüm...' Halk TV'ye konuk olan CHP Lideri Özgür Özel, Hatay için Lütfü Savaş kararını gece 03.00'te verdiklerini, kazanamaması durumunda ise çok üzüleceğini söyledi.

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ensonhaber.com

CHP, Hatay Büyükşehir Belediyesi için bir kez daha Lütfü Savaş dedi.

Mevcut başkan Savaş, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından bölge halkı tarafından protesto edilen bir isim oldu.

Depremzedelerin tepkileri ise CHP Lideri Özgür Özel'in kararını değiştirmedi.

Konu günlerce, sosyal medyada ve televizyon ekranlarında tartışıldı.

Şimdi ise yerel seçime kısa süre kala Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Burada ilk değinilen konu ise Lütfü Savaş...

"Gecenin 3’ünde kararımızı verdik"

Özel, süreci şöyle anlattı:

"Son gün örgüt dedi ki anketler Lütfü Savaş diyor. Bu seçimi Savaş ile alırız dediler. Savaş da, 'Ben 1 Nisan'da Hatay'ı AK Parti'ye bırakmayacağım' dedi. Düşündük taşındık gecenin 3’ünde kararımızı verdik. Süreci böyle yönetmek kötü demek değil."

"Eğer kazanmazsa çok üzülürüm çok emek verdik yorulduk"

Küçükkaya, değişim adı altında göreve gelen Özel'e Hatay'da neden değişiklik yapmadıklarını sordu.

Özel de şöyle yanıt verdi:

"Bence Lütfü Bey kazanacak çok net. Eğer kazanamazsa ben de çok üzülürüm hepimiz de çok üzülürüz. Bu kadar emek ettik, zorlandık ve yorulduk."