Özgür Özel'den Manavgat açıklaması: Suça bulaşan kim varsa cezalandırılsın

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Antalya'da, Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet, irtikap ve zimmet" operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

RÜŞVET KAMERALARA YANSIDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma kapsamında 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara’nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü.

BAKLAVA KUTUSUNDA EUROLAR

Ayrıca Manavgat Belediyesi, "belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği" iddia edildi.

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Rüşvet iddialarına ilişkin bazı görüntüler basına ve sosyal medyaya yansıdı. Görüntüler üzerine CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çekilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"SUÇA BULAŞAN KİM VARSA CEZALANDIRILSIN

Görüntülere ve iddialara ilişkin olarak temiz belediyeciliği zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa taviz vermeyeceklerini duyuran Özel, "Tutumumuz nettir, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi oluruz" ifadelerini kullandı.

"TUTUMUMUZ NETTİR"

Özgür Özel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir. İncelemeler sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Tutumumuz nettir. Cumhuriyet Halk Partisi; suça bulaşan Bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları istifleyen yakınlarını koruyanların siyasetini reddetmektedir. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa Partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz.

"MÜCADELEMİZİN LEKELENMESİNE İZİN VERMEYİZ"