Özgür Özel'den Mehmetçik'e iftira: Depremden 3 gün sonra kışladan çıktılar Hatay'da yaptığı konuşmada Mehmetçik'in depremden 3 gün sonra kışladan çıktığını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o dönem insanüstü çabalar sarfeden kahraman askerlerimize iftirada bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, asrın felaketinde tek yürek oldu.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük bir yıkıma yol açarak, binlerce can aldı.

Toplamda 11 ilde hissedilen depremin ardından yaralar hızla sarıldı.

Devlet vatandaşının yanında yer aldı

Devletin tüm imkanları ve kurumları afet bölgelerine seferber edilirken, milyonlarca vatandaş da ihtiyaç malzemeleri için harekete geçti.

Yapılan çalışmalarla birlikte depremzedelerin zorlu günleri el birliğiyle aşıldı.

Mehmetçik afet bölgesinde

Yürekleri dağlayan afette, Mehmetçik yine vatandaşının yanında yer aldı.

Bölgelere tırlar dolusu yardım gönderilirken kahraman Mehmetçik, ilk andan itibaren harekete geçti.

Arama kurtarma çalışmalarına, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına katılan güvenlik güçleri, çocukların yüzünü güldürmeyi de ihmal etmedi.

Deprem bölgelerinde sık sık minik afetzedelerle vakit geçiren Mehmetçik, aynı zamanda bölgelerde güvenlik ve asayişi sağlamak için de canla başla mücadele etti.

Muhalefetten yalan ve iftira

Kahraman askerlerimizin deprem ilk anlarından itibaren göstermiş olduğu insanüstü çabaya rağmen muhalefetten yalan ve iftiralar ardı arkasına geldi.

'Asker bölgeye inmedi' iddiası

Asılsız iddialardan biri ise Mehmetçik'in deprem bölgesinde olmadığı idi.

Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, büyük depremin yaşandığı andan dakikalar sonra askere "hazır ol" emri verildiğini, 2. Ordu Komutanlığı birliklerinin 06.00'da arama-kurtarma çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Depremden 89 dakika sonra kışladan çıktılar

Malatya'daki bir kışlanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, tüm iddiaları çürüttü.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından saat 05.46'da kaydedilen görüntülerde, asker, depremden 89 dakika sonra kışladan çıkış yaparak ihtiyaç gereken yerlere doğru hareket ediyor.

Özgür Özel iftiralarını sürdürdü

Bu görüntülere rağmen ise muhalefetten depremin yıl dönümü olmasına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iftiralarını sürdürdü.

"3 gün boyunca kışladan çıkmadılar"

Hatay'da konuşan Özgür Özel, depremde askerlerin 3 gün boyunca kışladan çıkmadığını iddia etti.

Özgür Özel, Mehmetçik'e iftirasında şunları söyledi: