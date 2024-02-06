Türkiye, asrın felaketinde tek yürek oldu.
6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük bir yıkıma yol açarak, binlerce can aldı.
Toplamda 11 ilde hissedilen depremin ardından yaralar hızla sarıldı.
Devlet vatandaşının yanında yer aldı
Devletin tüm imkanları ve kurumları afet bölgelerine seferber edilirken, milyonlarca vatandaş da ihtiyaç malzemeleri için harekete geçti.
Yapılan çalışmalarla birlikte depremzedelerin zorlu günleri el birliğiyle aşıldı.
Mehmetçik afet bölgesinde
Yürekleri dağlayan afette, Mehmetçik yine vatandaşının yanında yer aldı.
Bölgelere tırlar dolusu yardım gönderilirken kahraman Mehmetçik, ilk andan itibaren harekete geçti.
Arama kurtarma çalışmalarına, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına katılan güvenlik güçleri, çocukların yüzünü güldürmeyi de ihmal etmedi.
Deprem bölgelerinde sık sık minik afetzedelerle vakit geçiren Mehmetçik, aynı zamanda bölgelerde güvenlik ve asayişi sağlamak için de canla başla mücadele etti.
Muhalefetten yalan ve iftira
Kahraman askerlerimizin deprem ilk anlarından itibaren göstermiş olduğu insanüstü çabaya rağmen muhalefetten yalan ve iftiralar ardı arkasına geldi.
'Asker bölgeye inmedi' iddiası
Asılsız iddialardan biri ise Mehmetçik'in deprem bölgesinde olmadığı idi.
Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, büyük depremin yaşandığı andan dakikalar sonra askere "hazır ol" emri verildiğini, 2. Ordu Komutanlığı birliklerinin 06.00'da arama-kurtarma çalışmalarına başladığını açıklamıştı.
Depremden 89 dakika sonra kışladan çıktılar
Malatya'daki bir kışlanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, tüm iddiaları çürüttü.
Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından saat 05.46'da kaydedilen görüntülerde, asker, depremden 89 dakika sonra kışladan çıkış yaparak ihtiyaç gereken yerlere doğru hareket ediyor.
Özgür Özel iftiralarını sürdürdü
Bu görüntülere rağmen ise muhalefetten depremin yıl dönümü olmasına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iftiralarını sürdürdü.
"3 gün boyunca kışladan çıkmadılar"
Hatay'da konuşan Özgür Özel, depremde askerlerin 3 gün boyunca kışladan çıkmadığını iddia etti.
Özgür Özel, Mehmetçik'e iftirasında şunları söyledi:
İlk akla gelen Türkiye’nin en organize kurumu olan silahlı kuvvetler alarm verildiğinde ilk çıkması gereken askerler tam 3 gün boyunca yoktu. Sonradan öğreniyoruz ki orduyu çıkar dediklerinde ‘orduyu çıkarması kolay geri sokması zor’ diyor birileri. En kıymetli 24, 48 ve 72 saati müdahale imkanından mahkum bıraktılar.
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