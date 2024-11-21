Özgür Özel MİT Başkanı ile görüşmesinin detaylarını paylaştı

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkez’inde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmişti..

Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce talep ettiği bilgilendirme toplantısı için sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne gelerek CHP Lideri Özel başkanlığındaki MYK heyetiyle görüşmüştü.

Görüşme sonrası gözler iki isimden de gelecek açıklamalara çevrildi...

FETÖ TEHLİKESİNE KARŞI MİT'TEN DESTEK TALEP EDİLDİ

tv100 Ana Haber moderatörü Kübra Par'ın CHP lideri Özgür Özel ile gerçekleştirdiği röportajdan edinilen bilgilerde, Özgür Özel'in Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği temasın arka planına ulaşıldı.

Özel, İbrahim Kalın ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, FETÖ’nün CHP’ye sızma tehlikesine karşı MİT’ten destek istediklerini bildirdi.

"CHP'NİN SORULARINI YANITLAMASI İÇERİKTEN BAĞIMSIZ KIYMETLİ BİR ŞEY"

"Görüşmede neler konuşuldu?" sorusunu yanıtlayan Özgür Özel şu sözleri sarf etti:

Bir kere İbrahim Kalın ile olan görüşmenin yapılmış olması tarihi önemdedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın en kuvvetli adayı, son seçimlerin birinci partisiyiz. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın CHP'ye gelip bir sunum yapması ve CHP'nin sorularını yanıtlaması zaten içerikten bağımsız kıymetli bir şey. Bunu önemsiyorum.

ÖZEL'İN GÖRÜŞME TALEBİNE İLİŞKİN SÜREÇ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sürecin nasıl geliştiğini aktaran Özel, devamında şöyle konuştu:

Olayın başlangıcı şöyle oldu. İbrahim Kalın AK Parti'ye sunum yapmıştı. Ben de ona “AK Parti'yle bizim aramızda neden bir ayrım yapıyorsunuz? Devletin önemli bir kurumu olarak eğer sadece AK Parti'nin bilmesi gereken bilgiler varsa bize bunu söyleyin. Ama yoksa buyurun bize de sunum yapın” diye bir yazı yazmıştım. Kaba bir üslup kullanmadan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın böyle bir tutum takınmasına üzüldüğümüzü söylemiştim.

"GÖRÜŞME ÖNCERSİNDE MİT YETKİLİLERİ GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALDI"

10 Kasım’da Anıtkabir’de karşılaştık. Kendisi iletişimi güçlü, geçmişte de iyi ilişkilerimiz olan bir insandır. Elimi sıkarak, mektubumu aldığını belirtti ve ‘Uygun bir zamanda sizi ziyaret etmek ve sunum yapmak isterim’ dedi. Bu söz üzerine özel kalemlerimiz arasında iletişim kuruldu ve bir tarih belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle saat ve giriş çıkışlar gizli tutuldu.



“12. kata gelin istediğiniz tedbiri alın” dedik. Görüşme öncesinde MİT yetkilileri toplantı salonunda gerekli güvenlik tedbirlerini aldı, dinleme cihazı taraması yaptı ve salonu koruma altına aldı. Bu gizlilik, MİT’in çalışma prensipleri gereği hassasiyetle uygulandı. Saat 11'de görüştük ama gün içinde duyurmakta mutabık kaldık.

"SUNUMLARI ÜÇ FARKLI UZMAN YAPTI; İBRAHİM KALIN DA KATKIDA BULUNDU"

Görüşme sırasında üç temel konuda sunum yapıldı: PKK, FETÖ ve DEAŞ. Sunumlarda ayrıca DEAŞ ile bağlantılı diğer İslamcı terör örgütleri hakkında da bilgi verildi. Sunumları üç farklı uzman yaptı; aralarda İbrahim Kalın katkıda bulundu. Bu sunumların ardından hazırladığımız 15 soruyu yönelttik. 9 sorumuza yanıt aldık; kalan 6 soruyu ise ayrıntılı şekilde ben tekrar sordum.

"CHP’YE FETÖ SIZMASIN DİYE İSTİHBARAT DESTEĞİ İSTEDİK"

Bizim de kendisinden bir destek talebimiz oldu. CHP’nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımları sırasında CHP’ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT’ten istihbarat desteği istedik. Özellikle şimdi ABD’de çok sayıda eyalette CHP’ye temsilcilik açacağız. Orada ciddi bir risk var. Almanya’da da PKK tehlikesi var. Onların orada söylediği bir söz sonra partiye mal oluyor. O açıdan çok tehlikeli… Bu konuda yardım istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler. Böyle de güzel bir sonucu oldu görüşmemizin.

MANSUR YAVAŞ İDDİALARINI YANITLADI

"Mansur Yavaş'ın MİT tarafından takibiyle ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Sizin de buna dair bir açıklamanız olmuştu. Bu konu gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Özel, "Yok o konu gündeme gelmedi ama o konuyu daha öncesinde böyle bir çalışmalarının olmadığını, böyle bir görev tanımlarının olmadığını kendileri bana da Mansur Bey'e de iletmişti zaten. O yüzden dün bir daha o konuyu açmadık." yanıtında bulundu.

"TOPLANTIYA GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI BİLE KİMİN GİRDİĞİNİ BİLMİYOR"

Özel, toplantıda CHP heyetinde kimlerin olduğu yönündeki soruya ise şu sözler ile yanıt verdi:

O isimleri gizli tutuyoruz. Sadece Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke’nin adını verebilirim. Genel başkan yardımcıları bile kimin girdiğini bilmiyor. Onlara da “Buradan bu isimler çıkarsa bir daha görev vermeyeceğim” dedim. Mahremiyete özen gösteriyoruz.

ALİ YERLİKAYA İLE CHP MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA YAŞANAN ARBEDEYE DEĞİNDİ