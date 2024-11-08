Özgür Özel'den muhaliflere rest: Gücünüz yetiyorsa kurultaya götürün

CHP'de kurultay hesapları...

CHP'de bir yandan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel tartışması bir yandan da belediye başkanlarının genel merkezle kavgaları büyüyor.

Partide, genel merkez yönetimine karşı yeni bir hamle hazırlandığı konuşuluyor.

50 MİLLETVEKİLİ İMZA TOPLADI

CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilinin işlerin iyiye gitmediği yönünde görüşlerinin olduğu ve 50 milletvekilinin imza toplamaya başladığı ifade edildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ankara'da bir grup gazeteci ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi içindeki muhalif bir grubun kurultaya gidecek iddiası hakkında sessizliğini bozdu.

"KİMSE KURULTAY DİLENMESİN"

Özgür Özel, "Partinin oyunu düşünmek pahasına kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya." ifadelerini kullandı.

"KURULTAY SÖZLERİ OY KAYBETTİRDİ"

Partinin Genel Başkanı olmasından bu yana sadece eylül ayında kurultay gündemi nedeniyle içe dönüldüğü için partinin oy kaybettiğini belirten Özel, sözlerini şeyle sürdürdü:

Parti içe döndükçe oy düşüyor. Şimdi ben 'hodri meydan bir kurultay yapalım' desem iki ay da onunla meşgul olacağız. Bin 200’e karşı karşı 50 oyla kurultayı kazanacağım. Özgür Özel güçlü lider olacak ama partinin oyları içe döndüğümüz için yine düşecek. Bunu mu istiyorlar? Partinin oyunu düşünmek pahasına kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya. En iyi kurultayda bile parti içe döndü diye güç kaybediyoruz. Benim işim Erdoğan'ı erken seçime zorlamak, birilerinin işi beni kurultaya zorlamak ama gücü yok benden istiyor. Benden rica ediyor. Senin gücün yok, kuvvetin yok, kudretin yok. Geçmişte ezdiğin örgüt karşına geçmiş, yanında değil. Sen dönmüşsün benden kurultay talep ediyorsun. Bunun karşında ne olacak? Parti yine kendini tartıştıracak, Erdoğan nefes alacak. Gücü olan buyursun, kendisi çıksın, benden talep etmesin.