Özgür Özel'den Muharrem İnce cevabı: Önümüzdeki günlerde görüşeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Görüşme sonrası kamera karşısına geçen Özel, Muharrem İnce ile görüşeceklerini açıklarken, merak edilen İzmir adayına ilişkinde açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesi partilerde hareketlilik yaşanıyor.

İttifak ve aday görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor.

Zaman daralırken gözler genel seçimde büyük bir hezimete uğrayan muhalefete çevrildi.

Bu kapsamda CHP'nin seçim öncesi alacağı kararlar merakla bekleniyor.

Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

Süreç devam ederken CHP Lideri Özgür Özel, bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu İBB binasında ziyaret etti.

İkili daha sonra kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Merak edilen konulardan biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Özel’in görüşeceği tarihti.

"Önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz"

Özel, konuya ilişkin soruya şöyle yanıtını verdi:

Bir randevu kararlaştırmadık. Ama bir görüşmeyle ilgili sayın Muharrem İnce, Selanik'e gitmeden önce telefon mesajı üzerinden yazışmıştık. Bir kez daha söylüyorum, Memleket Partisi gibi bir partinin ve partimize hizmet etmiş bir kişinin randevu talebini geri çevirmemiz mümkün değil diye daha önce söylemiştim. Döndükten sonra randevulaşacaktık, bir takım yaşadığımız Meclis'teki acı kayıp, cenazeler gibi bu haftaki takvim içinde yer almadı. Önümüzdeki günlerde sayın Muharrem İnce ile bir araya geleceğiz ve görüşeceğiz.

"Memnuniyet anketi yaptırıyoruz"

İzmir için adaylığın neden açıklanmadığına yönelik soruya da şu ifadeleri kullandı:

"İzmir için de, diğer büyükşehirler için de memnuniyet anketi yaptırıyoruz. Ortaya koyduğumuz objektif kriterlere göre adaylaşma süreçleri nasıl gerekiyorsa tamamlanacak."

"Beylikdüzü'ndeki başarı İstanbul'a yansısın diye oy kullandılar"

Özel, "İstanbul’u, İmamoğlu’nu İstanbullulara emanet ediyorum.” ifadesini kullanarak Megakentlilere çağrıda bulundu.

Özgür Özel'in açıklamalarından geriye kalanlar şöyle:

Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm İstanbulluların bu kez şöyle bir oy kullanacaklarına inanıyorum; geçen sefer 31 Mart'ta İstanbul'da israf bitsin diye, İstanbul'a bir başka el değsin diye ve Beylikdüzü'ndeki bir büyük başarı hikayesi bütün İstanbul'a yansısın diye oy kullandılar. Ben şimdi İstanbul'u seven, dürüst yürekleri bir kez daha bir hakkı teslim edeceklerine yürekten inanıyorum.

"İstanbul ittifakını İstanbullular kurdular"

İttifak sorusuna cevap veren Özel, "İstanbul'un ihtiyacı olan ittifak adını ittifak koyalım, işbirliği koyalım, parti adları koyalım her şeyi söyleyelim şu ismin önüne geçemeyiz; İstanbul'u İstanbul ittifakı kazandı. İstanbul ittifakını İstanbullular kurdular. En büyük güvencem İstanbul ittifakı." ifadelerini kullandı.

Aydın açıklaması

Özel, bir gazetecinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adaylığının neden açıklanmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: