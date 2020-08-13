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Özgür Özel'den Muharrem İnce yorumu

Özgür Özel'den Muharrem İnce yorumu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muharrem İnce'yle ilgili, "CHP şahısların geleceğini planladığı bir parti değildir. CHP'liler kişisel kariyerle değil ülke geleceğiyle ilgilenir" dedi.