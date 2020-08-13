- Haberler
- Gündem Haberleri
- Özgür Özel'den Muharrem İnce yorumu
Özgür Özel'den Muharrem İnce yorumu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muharrem İnce'yle ilgili, "CHP şahısların geleceğini planladığı bir parti değildir. CHP'liler kişisel kariyerle değil ülke geleceğiyle ilgilenir" dedi.
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 16:58
CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddiasıyla gündeme gelen Muharrem İnce, yaptığı basın açıklamasında "Bin günde memleket hareketi" başlattığını açıklamıştı.
İnce'nin konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den de bir açıklama geldi.
ÖZGÜR ÖZEL, MUHARREM İNCE'Yİ HEDEF ALDI
Özgür Özel yaptığı açıklamada, "CHP şahısların geleceğini planladığı bir parti değildir, CHP'liler kişisel kariyerle değil ülke geleceğiyle ilgilenir" diyerek Muharrem İnce'ye göndermede bulundu.
"MİLLETVEKİLLERİMİZ, ÜLKE GÜNDEMİYLE İLGİLENMEKTE KARARLI"
Özel ayrıca, "Milletvekillerimiz partimize ve ülkemize dayatılan suni gündemlerle değil, ülke gündemiyle ilgilenmekte kararlı" açıklamasında bulundu.