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Yeni mezun teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı tartışma yarattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve partililer katıldı.

ÖZEL'DEN TEĞMENLERE DESTEK

Teğmenlere ilişkin tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk değerlendirme geldi.

Özel açıklamalarında yeni mezun teğmenelerin arkasında olduğunu söyledi.

"NE DİYECEKLERDİ, 'HEPİMİZ TRİKOPİS'İN ASKERLERİYİZ' Mİ"

Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları birincileri kadın teğmenleri tebrik eden Özel, "Tören bittikten sonra andı içtiler. Bu metin 2016 yılına kadar resmi törenlerde okunan metin. Birileri bu metinden rahatsız olmuşlar. Sonrasında da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişler. Ne diyeceklerdi, "Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz" mi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar" dedi.

“MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ DİYENLERİ HEDEFE KOYANLARI AFFETMEYECEĞİZ”

Özgür Özel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır. Bu ne siyasettir, ne 28 Şubatçılıktır bilmem ne... Bir gün askerler işlerini bırakıp bizim işlerimize karışmaya kalkarsa 15 Temmuz gecesi nasıl 14 arkadaşımızla gittik Meclis'i açtırdık. Orada durmaya biliriz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de biz de affetmeyeceğiz.