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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı Türkiye'nin gündemine oturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ'ı ziyaret etti.

Ziyareti sonrası gazetecilerle bir araya gelen Özel, kendisine yönetilen soruları yanıtladı.

"SALDIRI TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILACAK"

Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, terörü lanetlediklerinin altını çizerek saldırının tüm yönleriyle araştırılacağını ifade etti.

Özgür Özel, saldırının zamanlamasının manidar olduğunu bir kez daha gündeme getirerek, "Bu hedef boşuna seçilmedi, bizi yıldıramazlar" diye konuştu.

"İLLA MECLİSE GELMEK ZORUNDA DEĞİL"

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşturulmasına ilişkin çağrısı için ise şu yanıtı verdi:

Öcalan’a bulunduğu yerde imkan verilir oradan çağrısını yapar, illa Meclis’e gelmek zorunda değil.

"BİZİ YILDIRAMAZSINIZ"

Özgür Özel, TUSAŞ tesisleri önünde yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Büyük bir acı yaşadık, büyük bir üzüntü yaşadık. TUSAŞ'ta olay yaşandığında hem genel müdürümüze, yönetim kurulu başkanımıza ulaşmaya çalışıp, ulaştığımızda da hem geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletmek istediğimizi ve burayı ziyaret etmek istediğimiz söylemiştik.

İçeriden ya da dışarıdan bu belki yakın zamanda öğrenilemeyecek ama orta vadede ve uzun vadede birlikte öğreneceğiz, bu hedef boşuna seçilmedi. Bu hedef Türkiye’ye kendi uçağınızı yapıyorsanız, kendi uçak motorunuzu yapmak için bir azminiz varsa ve ülke olarak bunun arkasında duruyorsanız 'Ayağınızı denk alın' diyen bir dış kuvvet söylüyorsa, biz o dış kuvvete diyoruz ki; 'Bizi yıldıramazsınız. Bu hedeflerden Türkiye’yi geriye bırakamazsınız.' İçeride birileri burayı, bu stratejik hedefi seçerek ülkeye istikamet vermek veya bir takım olayların gelişimine engel olmak ya da yön çizmek istiyorsa buna teslim olmamak, bunlara verilecek en iyi cevaptır. Terörü kim, ne amaçla kullanıyorsa, ne amaçla yapıyorsa, kimden ve nereden geliyorsa lanetliyoruz.

"SİLAH BIRAKMAYI DESTEKLİYORUZ"