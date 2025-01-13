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Haber Merkezi

İstanbul'da sabah saatlerinde önemli bir operasyon için düğmeye başladı.

Bu operasyon ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a kadar uzanıyor.

'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ortaya çıktı.

3 ay boyunca takip yapan ekipler, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğinde ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında da 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP'Lİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu öğrenildi.

ERDEMİT'TE GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit İlçesine bağlı Narlı mahallesindeki yazdığında jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından bir açıklama yaptı.

Gözaltına alınan Rıza Akpolat'a destek veren Özel, "adalet sisteminin hukuksuz" olduğunu ve bu gözaltı kararının da bu zincirin yeni bir halkası olduğunu belirtti.

Özel'in devam eden açıklamasında şu ifadeler aldı:

"FETÖ YÖNTEMLERİ"