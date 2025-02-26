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Haber Merkezi

CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçim için düzenleyeceği 'demokratik' ön seçimde tek aday olarak öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki iddialar ile gündemdeki yerini koruyor.

Girne Amerikan Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz şekilde geçiş yaptığı ve diplomasının sahte olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılık talebiyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun usul, tanınırlılık, kontenjan ve başvuru tarihi bakımından birçok yönde hukuki şartlara uyulmadan yatay geçiş yapıldığı bilgileri yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SAHTE DİPLOMA SAVUNMASI

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edileceği iddialarının gündeme gelmesiyle CHP tarafı karıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDK soruşturması kapsamında İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'un tutuklanması sonrası EMEP'e yaptığı ziyaretin ardından Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması hakkında konuştu

"31 SENE ÖNCE VERİLMİŞ DİPLOMA NEYİNE İPTAL OLACAK"

Özgür Özel, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunun onaylanması üzerine bir iptal kararı bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Sözlerine "hayır" diye keskin bir cevapla başlayan Özel, şöyle konuştu:

Hayır. Neyine iptal olacak, var olan şey yok olur mu? 31 sene önce verilmiş diploma, geçilmiş dersler. Üniversite ilan etmiş, ‘Gelin başvurun bana’ demiş, başvuruyu kabul etmiş.

"BURADAN EKMEK ÇIKMAZ"

Özel, sürecin tamamen şeffaf ilerlediğini ve İmamoğlu’na yönelik kişiye özel bir uygulama olmadığını belirterek, konunun hukuki çerçevede ele alınması gerektiğini vurguladı.

Özel, bu kapsamda şu değerlendirmeyi yaptı: