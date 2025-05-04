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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni için gittiği Atatürk Kültür Merkezi'nde saldırıya uğradı.

Özel'i başından yumruklayan 66 yaşındaki S.T. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"PLANLI SALDIRI" İMASI

Özgür Özel ise, saldırının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Özel konuşmasında, saldırının planlı bir şekilde özellikle Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin olacağı gün yapıldığını ima etti.

"BUGÜN BARIŞIN KONUŞULMASI LAZIM"

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları ise şöyle:

"Bugün Sırrı Süreyya Önder'in, çok değerli dostumuzun cenazesi için buradayız. AKM'de törene katıldık. Gezi Parkı'ndaki ağaçlara dozerler yürüdüğünde önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder olmasaydı bugün AKM'nin yerinde AVM olabilirdi. Bugün hepimiz yerine Silivri'de olan Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman... O ağaçlar yıkılmayacak, AVM yapılmayacak deyip, süreci yönettiler. Bu işin başında Sırrı Süreyya Önder vardı.

Bugün Ceren'i tek kızı olan bir baba olarak boğazım düğümlenerek izledim. Kim konuştuysa barış, kardeşlik dedi. Bugün barışın konuşulması lazım. Türkiye'nin terör sorunundan kurtulmasının, hak ihlallerinin son bulması lazım. Tutsak siyasetçilerin dışarıda olması lazımdı.

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"BİR SÜREDİR TEHDİTLER ALIYORUZ"

Birileri bunlar konuşulsun istemediği için birileri bu saldırıya yol verdiler. Bir süredir tehditler alıyoruz. Sırrı Süreyya Önder'in aramızdan uçup gidişinin önüne bu saldırı geçmemesi lazım. Eşimi, annemi, kızımı arayıp devam ediyorum dedim. Programımıza devam ediyoruz.

Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk'e, İnönü'ye, Ecevit'e, Kılıçdaroğlu'na oldu. Bu göreve talip olduğunuzda bunu göze alıyorsunuz.

"KUTUPLAŞMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın keskinleşmesinin kimseye faydası yok.

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"O YUMRUK BİZE DEĞMEZ"

Kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok. Bu vakitten sonra tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa biz ölümü göze alıp Cumhuriyet’i kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık. O yumruk bize değmez, canımızı da yakmaz.

"ÖLDÜKTEN SONRA BİLSİNLER"

Sırrı Süreyya Önder bir gün bana 'Son filmi izledin mi' dedi. 'O filmin senaryosunu ben yazdım' dedi. 'Öldükten sonra bilsinler' dedi. Sabah bir iki kişiye söyledim. O harika Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın senaryosunu da senarist arkadaşla yazdı."

SALDIRGANIN SABIKASINA İLİŞKİN KONUŞTU

Özel, kendisine saldıran şahsın, 2004 yılında kendi çocuklarını öldürmesine ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

"İki evladını katlettiği, birini yaraladığı, birinin kurtulduğuna ilişkin bir bilgi İçişleri Bakanlığı tarafından ulaştırıldı. Birileri böyle şey yapacaksa, provokasyon yapacaksa böyle birini bulup yaparlar. Bir azmettireni vardır.

Mesele DEM Parti milletvekillinin terör sorunu bitsin diye ömrü boyunca emek sarf eden birisinin cenazesinde olduğuna göre, bundan rahatsız olan, bize mesaj vermek isteyenler bir şeyler yapmıştır. Biz bütün olarak durmalıyız.

"SALDIRININ YENİ BİR MİLAT OLMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı telefon bir değer taşıyor. Geçmiş olsun telefonunu kaale alıp "telef" sözünün geri alındığını kabul ediyorum. Siyaset sözle yapılır, sözle yapmaya devam edeceğiz. Milletin sandığına sarılmaya devam edeceğiz. Sandığa saygılı olmaya, sandığı görmezden gelmeye karşı biz demokratik mücadelemizi vereceğiz. İnançlıyız, kararlıyız. Siyasi tartışma yaratmak benim işim değil.

Atılan yumruk siyasette şiddeti savunanları mahcup eder. Bundan sonra ümit ediyorum, yeni bir milat olur. Siyasetin sözle yapılmasını, seçilmişlerin görevlerinin başında olmasına vesile olacak adımların atılmasına katkı sağlarsa memnun oluruz."