Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı

AA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Önder'in ameliyatı devam ederken siyasilerden geçmiş olsun mesajları art arda geliyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılan Önder için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

"BİR AN ÖNCE HERKES İÇİN BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.