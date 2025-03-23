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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu için düzenlenen mitingde konuştu.

Özel, son bir haftadaki skandal açıklamalarının arasına bir yenisini daha ekledi.

Medya kurumlarını takibe alacaklarını açıklayan Özgür Özel, bu medya kurumlarının boykot edileceğinin sinyalini verdi.

"PARAYI B,ZDEN KAZANIP SARAYA HİZMET EDENLERİ TEK TEK İLAN EDECEĞİM"

Özgür Özel şunları söyledi:

Bu geceden itibaren parayı buradan kazanan saraya hizmet edenleri bu geceden itibaren tespit edip, bunlar ne iş yapıyorsa.. Araba mı satıyor? O arabayı alan namerttir.



Restoran zincirin mi var? Bu meydanı görmeyeceksin ama bu meydana yemek satacaksın yok öyle yağma. Parayı bizden kazanıp saraya hizmet edenleri tek tek ilan edeceğim. Tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız

ÖZGÜR ÖZEL'İN SOKAĞA ÇIKIN ÇAĞRISI

Özgür Özel daha önce yaptığı konuşmada önce sokak çağrısı yaptı ve eylemcilere polisleri hedef gösterdi. Barikatları yıkın geçin talimatı verdi.

Daha sonra yaptığı başka bir açıklamada meydanda polisle çatışmayı oyladı.

Özgür Özel’in bu açıklamalarından sonra polise çok sayıda saldırı oldu.

Bazı eylemciler polise asit attı, bazıları balta ve molotofla saldırdı.

Polisler, Özgür Özel’in açıklamalarından son derece rahatsız.