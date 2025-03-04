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Siyasette hareketlilik sürüyor...

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda partilileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, 8 Mart Dünya Emekli Kadınlar günü nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen kadınlar katıldı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Özel, konuşmasına grup toplantısını izlemeye gelen kadınları ve şehit ailelerini selamlayarak başladı.

Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MECLİS'İ ADRES GÖSTERDİ

CHP Lideri, sorunun çözümü için Meclis'i adres gösterdi.

"SAMİMİ BİR İŞ YAPILACAKSA BU ÇATI ALTINDA YAPILACAK"

Özel, "Eğer samimi bir iş yapılacaksa bu yüce çatının altında yapılacak. Adımlar atılacaksa demokratikleşme üzerinden atılacak." diye konuştu.

"SÜRECİ TEMKİNLE TAKİP EDİYORUZ"

Özgür Özel, 'Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

CHP her daim tarihsel büyük bir tutarlılıkla Türkiye'de eğer vatandaşları sorunum var diyorsa o sorunu görmeye kabul etmeye ve çözmeye kararlı bir partidir. Geçmişi külliyatı bundan doludur. Türkiye'de Kürtler meselem var diyorsa Kürt meselesi vardır. Tayyip Erdoğan bu sorunu çözmeye gelmiş bunu iddia etmiş sonra savrulmuş bu sorunu inkar etmiş bir siyasetçidir. CHP olarak tüm meselelerin demokratik yollarla çözülmesini savunan bir parti olarak 1 Ekim tarihinde Sayın Bahçeli'nin gidip DEM grubunun elini sıkmasıyla başlayan süreci dikkatle, özenle, temkinle ve kendimize yakışan tarihi sorumluluğumuzu taşıyarak takip ediyoruz.

"CHP'YE BİR ÖZÜR BİLE DİLEMİYORLAR"

Tayyip Erdoğan bu sorunu inkar etmiş bir siyasetçidir. Sayın Bahçeli'nin DEM grubunun elini sıkmasıyla başlayan süreci dikkatle, itinayla ve sorumluluğumuzu taşıyarak takip ediyoruz. CHP DEM Parti ile görüştüğünde terörist ilan ediliyorken, kayyım atamaya itiraz ettiğinde eleştirilmişse, CHP'nin bir belediye başkanı taziye için telefon açtığı için terör örgütü mensubu kabul edilip içeri atılırken heyet görevlendirmesinin önü açılıyorken CHP'ye bir özür bile dilemiyorlar. Bu sorunun Meclis çatısı altında çözülmesini savunuyoruz. Demokratikleşme adımları atılarak, kanunlar yapılarak çözülmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

"MECLİS ÇATISI ALTINDA ÇÖZÜLECEK"

Tam bir samimiyet, şeffaflık ve toplumsal mutabakatla sürdürülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. 2015'te olduğu gibi Erdoğan tarafından nasıl felakete sürüklendiğini biliyoruz. Bugün de aynı yanlış bakış açısı olduğunu ifade ediyoruz. Dolmabahçe'de masa kurulup canlı yayın hazırlıkları yapılırken Erdoğan tarafından inkar edildiğini hatırlatıyoruz. Bu süreci 'Erdoğan doğru yönetiyor' diyenlere hatırlatıyorum; Erdoğan'ın Dolmabahçe masasındaki tüm aktörlerle yine aynı masada olduğunu hatırlatırım. Müzakerelerin devlet tarafından yürütüldüğünü söylediğimizde DMM'den yalanlama yaptılar. Açık çağrı yapıyorum; Öcalan'a bir sihirli değnek değmesi ile, her şey yoluna girecek denmesiyle çözülmez, bunun gerçekliği yok. Böyle bir sorun çözülecekse demokratikleşme ile Meclis çatısı altında çözülecek.

"HODRİ MEYDAN"