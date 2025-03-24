Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İmamoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane mitingleri devam ediyor.

TAKSİM İSTEKLERİNİ YANITLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplanan vatandaşlarla sohbet etti.

Özel, burada Taksim Meydanı’na gitmek isteyenlere "Saraçhane’de olmamız lazım, günü gelince Taksim’e gideceğiz." dedi.

"TAKSİM'E GİDEMEZSİN KARDEŞİM"

Bu esnada bir vatandaşın "Bizim meselemiz Taksim’e gidip gitmemek değil, oranın bize yasaklanması. Saraçhane’yi de bırakacağız ama Taksim’e de gideceğiz." sözleri üzerine Özel, "Gidemezsin kardeşim, acele etme." cevabını verdi.

"ÖLECEĞİM AMA SARAÇHANE'Yİ BIRAKMAYACAĞIM"

Özel, orada bulunanlara "Özgür ölecek ama bu Saraçhane’yi bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

Özel, daha sonra İBB binası önüne gelen gelin-damat ile birlikte poz verdi ve çiftle sohbet etti.

"GÜNÜ GELİNCE TAKSİM'E DE GİDECEĞİZ"

CHP Lideri Özgür Özel, açıklamalarında şunları söyledi:

Çağrı yapmış adamlar. Gelsinler, bilmem ne yapsınlar. İşte gelecekler burada. Camiye geleceğiz, iftar yapacağız başüstüne. Biz de zaten her gün 10 bin kişiye, 100 bin kişiye iftar dağıtıyoruz. İbadet edeceğiz başüstüne, sesi açmayız onların şeyi varken. Ama biz bu meydandan ayrılıp da bu meydanı kimseye bırakamayız. Özgür bizi Taksim'e götür lafı, 1 Mayıs'ta söyleyin. Bu 1 Mayıs olur, öbür 1 Mayıs olur. Hep birlikte gider Taksim'e gideriz. Ama bugün Özgür bizi şuraya götür, Özgür Saraçhane'yi bırak. Özgür ölecek bu Saraçhane'yi bırakmayacak. Bu kadar. Saraçhane'yi de bırakmayacağız ama o Taksim'e de gideceğiz. Günü gelince Saraçhane'yi savun. Bak hadi burayı savunalım.

"BEN BURAYI BÖLDÜRMEM"