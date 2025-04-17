Özgür Özel'den Tarkan'a taziye telefonu

DHA

Megastar Tarkan'ın Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.

Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, bugün son yolculuğuna uğurlandı..

Neşe Tevetoğlu için Maltepe’deki Cumhuriyet Camii’nde düzenlenen cenaze namazına katılan Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Çok sayıda taziyeyi kabul eden Tarkan'ı arayan bir isim de CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE TELEFONU

Özel, Tarkan'ı telefonla arayarak annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Partiden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.