Özgür Özel'den teleferik kazasında CHP'li başkanın tutuklanmasına tepki Özgür Özel, 1 kişinin öldüğü teleferik kazasında ihmali bulunduğu tespit edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki göstererek, kararın siyasi olduğunu savundu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özel, bayramda Antalya'da yaşanan teleferik kazasının ardından ihmali bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına sert ifadelerle tepki gösterdi.

"Karar hukuki değil siyasidir"

Özgür Özel, şu paylaşımda bulundu:

"Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz.

Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortadayken bu karar hukuki değil siyasidir.

"Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz"

Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir.

Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz."

Ne olmuştu?

Bayram tatilinde Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisinin devrilmesi sonucu teleferik kazası yaşandı.

Teleferikte kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.

17 vatandaşımız ise yaralandı.

137 kişinin tahliye edildiği teleferik faciasının ardından ihmaller ortaya çıktı.

Yürütülen soruşturmada olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Tutuklananlar arasında ilgili dönemin ANET Genel Müdürü olan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu öğrenildi.