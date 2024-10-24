ANKA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı Türkiye'yi yasa boğdu.

Saldırıda şehit olan 5 vatandaşımız sonsuzluğa uğurlanırken 22 yaralının tedavisi devam ediyor.

Siyasiler de yaralılara moral ziyaretinde bulunuyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında yaralanan vatandaşları Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

"MORALLERİ YERİNDE"

Özel, görüşmenin ardından hastane önünce basın açıklaması yaptı. Özel'in açıklamaları şöyle:

"Ben biraz önce beş yaralımızı hastanede ziyaret ettim. İkisi yoğun bakımda olan yaralılarımız hakkında da başhekimimizden, başhekim yardımcımızdan bilgi aldık. Yaralıların durumlarının bizim ziyaret ettiklerimizin iyi olduğunu, morallerinin yerinde olduğunu, yoğun bakımdaki hastalar için de gereken her şeyin yapıldığını doktorlarımızdan öğrenmiş durumdayız.

Şu anda beş şehidimiz var. 22 yaralımızdan sekizi taburcu olmuştu. 14 yaralımız bu hastanede ve farklı hastanelerde tedavileri devam ediyor. Çok büyük bir faciayı, büyük bir tehlikeyi beş şehit ve yaralılarımızla, çok daha kötüsü olabilecekken olaya müdahale eden polislerimizle, özel timle atlatmış durumdayız. Kayıplarımız için Allah’tan bir kez daha rahmet diliyoruz.

"TÜRKİYE'YE YÖN VERİLMEYE ÇALIŞILAN BİR DURUM"

Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün Türkiye’nin bir terör saldırısıyla, Türkiye’ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da öyle davranmak gerekiyor.

"SİYASETE YÖN VERİLMESİNE TESLİM OLMAMALIYIZ"

Terör amacına ulaşmaya çalıştığında da vatandaşı korkutarak, siyasete yön vererek ve toplumu sindirmeye çalışıyorlar. Buna teslim olmayacağız ve teslim olunmaması gerekiyor.

Eğer biz korkarsak, biz sinersek, biz bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur. Biraz önce taksi şoförümüzün ailesiyle kucaklaştık ve onu ebedi istirahatgahına yolladık. Birazdan diğer cenazelere katılacağız.

Ailelerin metanetinin hepimize örnek olması gerekiyor. Buradan ayrılmadan önce söyleyeceğim son söz de şudur; tüm yaralılar doktorlara ve sağlık personeline üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorlar.

Biz de kendilerine ve onların şahsında, maalesef geçen hafta yaşanan bir talihsiz olay sağlık emekçilerine duyulan güveni sarsacak paylaşımlara doğru yöneliyordu. Hiç unutmayalım ki pandemide de hep birlikte yaşadık.

Böyle durumlarda da hep birlikte görüyoruz. Türkiye’nin çok iyi yetişmiş, mesleğini çok iyi yapan, etik ve ahlaki değerli çok yüksek bir sağlık ordusu var. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz ve kendilerine milleti