Özgür Özel'den TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama

ANKA

Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), hain teröristlerin hedefi oldu.

Teröristler, Kahramankazan Ankara yerleşkesine saldırı düzenledi.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin giriş kapısında bir patlamanın ardından çatışma sesleri duyuldu.

Kahraman türk polisi, saldırıyı düzenleyen 3 teröristten 2'sini öldürdü.

DEM'Lİ BAŞKANLARLA AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan terör saldırısı Türkiye'nin gündemine oturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu turu kapsamında bulunduğu Diyarbakır'da; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

"TERÖRÜ LANETLİYORUZ"

Özel, saldırıya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

Ankara’da TUSAŞ‘ta Kahramankazan Tesisleri’nde bir canlı bomba saldırısı, ardından bir çatışma var. Şehit ve yaralılar var. Tabii olay çok yeni, dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörü kimden ve nereden ne gerekçeyle gelirse gelsin lanetliyoruz

"SALDIRININ ZAMANLAMASI MANİDAR"

Saldırıyı DEM'li başkanlarla toplantı yaparken öğrenen Özgür Özel, şu açıklamalarda bulundu:

Burada tam da bu saldırıyı görünce insanın aklına, buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. 7 Haziran’a birkaç gün kala Diyarbakır’dan başlayan ve 1 Kasım’a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktif olduğu bir sürecin aslında 7 Haziran ve 1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor.

"KİM TERÖRDEN MEDET UMUYORSA YANLIŞ YAPIYOR"