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Özgür Özel'den tutuklu bulunan Ahmet Özer'e ziyaret

Özgür Özel'den tutuklu bulunan Ahmet Özer'e ziyaret CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etmek üzere Silivri Cezaevi'ne geldi.