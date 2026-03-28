Özgür Özel’den Uşak açıklaması: CHP bu görüntülerle kaybetmez

CHP'de kaos bitmiyor...

Son dönemde CHP’li belediyelerdeki yöneticilere yönelik cinsel taciz, saldırı ve usulsüzlük iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

OTEL ODASINDA BASILDI

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara’da lüks bir otelde belediye personeli olan 21 yaşındaki S.A. isimli sevgilisiyle gözaltına alındı.

Ekiplerin incelemesi için telefonunu şifresiyle veren Yalım’ın ikinci telefonu, sevgilisinin iç çamaşırından çıktı.

İkinci telefonunun şifresini vermeyi reddeden Yalım’ın ikinci sevgilisi A.A.’nın da belediyede çalışıyor olarak göründüğü ancak gerçekte çalışmadığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN KONUŞTU

Süreç bu şekilde devam ederken, CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin 100'üncüsü Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

Burada kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel'in açıklamaları arasında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasındaki görüntüleri de yer aldı.

ÖZÜR DİLEDİ

Öncelikle belediye başkanının ailesi ve partisine karşı sorumluluğu olduğunu söyleyen Özel, görüntülerden dolayı özür diledi.

"CHP BU GÖRÜNTÜLERLE KAYBETMEZ"

Bu açıklamasının ardından ortaya çıkan görüntülere de tepki gösteren Özel, CHP'nin bu görüntülerle kaybetmeyeceğini söyledi.

Özel, "Ben halkımdan özür diliyorum böyle görüntülere kapı açtığımız için. Ben utandım bu görüntülerin servis edilmesinde. Çok sıkıntı içindeyim. Ama CHP bu görüntülerle kaybetmez." dedi.

"BÖYLE Mİ TUTUNACAKSINIZ İKTİDARA"

Özgür Özel, operasyona ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Dün de Uşak'ta Özkan Yalım'a operasyon yapıldı. Bazı görüntüler çıktığı belirtiliyor. Kendisi ailesine karşı, partimize karşı sorumludur. Biz de halkımıza karşı sorumluyuz. Kendisinin 4 günlük gözaltı süresi var. Ama bu görüntüler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasından çıkıyor ve basına servis ediliyor. Görüntülerden buzlama kaldırılarak yayınlanıyor. Herkesin anası, babası, evladı var. Kime ne tür bir yanlışlık yapıldıysa ben üzerime düşeni etik olarak yapmaya hazırım. Partiniz iktidarda kalsın diye devletin kahraman Türk polisinden, polisin kamerasından paparazzi çıkaran düşmüşlüğe lanet olsun, yazıklar olsun böyle mi tutunacaksınız iktidara?

"BEN UTANDIM BU GÖRÜNTÜLERDEN"

FETÖ'cüler yapmadı mı bunu, böyle mi kalacaksın iktidarda? Bugün o paçavraları basan, bastıranlar utanmaz ama ben utandım bu görüntülerden, ben özür diliyorum. CHP'yi normal yenemedik şantaj ile baskıyla yeneriz sanıyorlar. O yöntemlerle bazı yapıların bileği bükülebilir belki ama CHP, Çanakkale direnişi ve zaferidir. Onun için yaşanacak tüm zorluklara rağmen dimdik durmaya hazır mıyız? Birlikte yürümeye birlikte kazanmaya hazır mıyız? İktidara yürüyoruz, ülkesini seven arkamızdan gelsin."