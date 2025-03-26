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CHP'li İmamoğlu'nun yolsuzluktan gözaltına alınması ardından da tutuklanması ile sokak teröristleri ortalığı karıştırmak için devreye girdi.

CHP lideri Özel'in skandal 'sokağa çıkın' çağrısı ile vandallar başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok noktada polise saldırarak eylemler düzenledi.

Geçtiğimiz gün Saraçhane'de Özgür Özel'in tepki çeken konuşmaları esnasında bir grup sokak teröristi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine yönelik skandal hakaret etmişti.

SON KEZ KALABALIĞA HİTAP ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu protestolarının ana adresi Saraçhane'deki İBB yerleşkesi önünde son kez kalabalığa hitap etti.

VALİ GÜL'E TEHDİTLER SAVURDU

Açıklamasında skandal ifadeler kullanan Özel, İstanbul Valisi Davut Gül'e tehditler savurdu.

"ALNINI KARIŞLARIM"

Özel, "İstanbul Valisi'ne sesleniyorum. Bu meydan boşalmadan, herkes evine varmadan sık da o gazı göreyim. O plastik mermiyi at bakalım. Bir gencime bu gece cop vurursan, gaz sıkarsan bir tane plastik mermi vurursan senin alnını karışlamayan namerttir." dedi.

"500 BİN KİŞİYİ TOPLARIM"

İstanbul Valisi Davut Gül'e seslenen Özel şöyle devam etti: