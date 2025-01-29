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AA

Ankara'da dikkat çekici bir ziyaret yaşandı...

Her fırsatta hukuksuzluktan dem vuran, tüm konuşmalarında 'hukuk yok' nutukları atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaret adresi Yargıtay'dı.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Özel, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, 14 Mayıs 2024'te Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Kerkez' ile görüştü.

HEYETİYLE BİRLİKTE GİTTİ

Ziyarette, Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Sevgi Kılıç ile İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.

ÖZEL'İN HUKUK YOK ÇIKIŞLARI AKILLARA GELDİ

Özel'in tüm siyasi stratejisini adalet eksikliği, hukuksuzluk üzerine inşa etmesinin yanında ilk fırsatta Yargıtay ziyaretinde bulunması dikkat çekti.

Özel'in bu çelişkili siyaseti muhalif camiada kendi seçmeninin de eleştirilerine neden oldu.