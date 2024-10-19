Özgür Özel'den Yenidoğan çetesi yorumu: Özel hastaneleri kamulaştıralım

İHA

Tüm Türkiye hastaneleri mesken tutarak 12 bebeği katleden 'Yenidoğan çetesi'ni konuşuyor.

Elebaşı 2 doktor ve bir ambulans şöförünün kurduğu çete, sağlıklı bebekleri gereksiz yere entübe ederek SGK'yı ve yüzlerce aileyi dolandırdı.

Olayların ortaya çıkmasıyla 10 hastane kapatılırken, örgütün üyeleri arasında gerçekleşen konuşmalar adeta kan dondurmuştu.

Konuya ilişkin soruşturma tüm titizliği ile sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

"ÖZEL HASTANELER KAMULAŞTIRILSIN"

Ankara Hasanoğlan’da düzenlenen “Eğitim Zirvesi”ne katılan Özgür Özel, CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da şüpheliler arasında bulunduğu çetenin faaliyet gösterdiği özel hastanelerin kamulaştırılması çağrısında bulundu.

Özgür Özel, Eğitim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:

Getirin, Meclis eliyle o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım. Özel hastaneymiş, bu işe karışan o özel hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı.

O hastanelere devlet eliyle direkt kayyum atanmalı, yasal düzenleme salı günü Meclis’ten oy birliğiyle geçirilmelidir, hodri meydan.

"PARTİDE TUTAN NAMUSSUZDUR"

Şüpheliler arasında CHP'li belediye meclis üyesi olduğu yönünde haberler yapılıyor. Bu işin içinde değil, 10 kilometre kenarında bir CHP'li varsa onu partide tutan namussuzdur.