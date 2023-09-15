Özgür Özel'e Alevi delegeler soruldu: Atatürk bile kazanamaz Adaylık açıklamasının ardından soruları yanıtlayan Özgür Özel'e, "Bu delege sistemiyle Atatürk bile kazanamaz siz nasıl nasıl kazanacaksınız? sorusu soruldu. Özel ise "Atatürk’ün kurduğu partinin delegeleri en doğru kararı verir" yanıtını dedi.

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ensonhaber.com

Değişim çağrılarının gölgesindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda.

Partide Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağını duyuran ilk isim ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel.

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştiren Özel, cuma günü açıklama yapacağını duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

Bugün ise Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı zehir zemberek bir açıklama yaparak adaylığını ilan etti.

"Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez"

Kılıçdaroğlu için "Parti içi iktidarı korumaya odaklandı." diyen Özel, "Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez." dedi.

Delege sistemi soruldu

Adaylık açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel'e, CHP içindeki delege sistemi soruldu.

"Atatürk bile gelse kazanamaz siz nasıl kazanmayı düşünüyorsunuz?"

Gazetecinin "CHP'deki delege sisteminden şikayet ediliyor. Bu delege sistemiyle Atatürk bile gelse kazanamaz diyorlar, siz nasıl kazanmayı düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu.

Soru karşısında şaşkınlığı yüzünden okunan Özel ise "Ben CHP delegesinin aklını, vicdanını çok önemsiyorum." yanıtını verdi.

"Atatürk’ün kurduğu partinin delegeleri en doğru kararı verir"

Özel Özel, delege sorusuna verdiği yanıtta şunları söyledi:

Delegelere seslenmenin yeri yarından itibaren il kongreleridir, sonrasında ise kurultayımızdır. Ben CHP delegesinin aklını, vicdanını çok önemsiyorum. Toplumda olan üyelerde olan değişimin karşılığını delegelerde yoktur demek onlara hakarettir, haksızlıktır. CHP delegelerinin kim olduğu değil neyin delegesi olduğu çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin delegeleri en doğru kararı verir. Bundan en ufak bir şüphem yok.

Sezgin Tanrıkulu soruldu

Özgür Özel'e ayrıca Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iftiraları soruldu.

"Linç kampanyası başlatıldı"

Özel, Tanrıkulu’nun sözlerinin bağlamından koparılarak yaygınlaştırıldığını ve bir linç kampanyası başlatıldığını ifade etti.

Tanrıkulu’na yönelik linç kampanyasına katkı verilmesinin üzüntü verici olduğunu belirten Özel, "Asla bir trollerin paylaştığı 35 saniyelik videoya onlarla yarışarak tepki verilerek değil, işin gerçeği araştırılarak tepki verilir." diye konuştu.