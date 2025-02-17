ANKA

Belediyelerindeki yolsuzluklar ve tutuklamalarla gündemden düşmeyen CHP, şu sıralar yönünü olası bir erken seçim için cumhurbaşkanı adayını belirlemeye çevirdi..

Ancak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılacak 23 Mart'taki ön seçime hazırlanan CHP'de bu kez de kurultay krizi patlak verdi..

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da yapılan 38. Olağan Kurultay'ında "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kurultayın iptali için mahkemeye başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

LÜTFÜ SAVAŞ SORULDU

CHP'den olaylı bir şekilde ihraç edilen Lütfü Savaş'ın bu hamlesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu..

Gelecek Partisi'ni ziyaret eden Özel, Ahmet Davutoğlu ile birlikte yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP, bundan bir buçuk yıl önce Türkiye’nin gözünün önünde son derece demokratik bir kurultayı önce mahallelere sandık kurarak, mahalleden ilçeye, ilçeden ile sonra büyük kurultaya gelerek gerçekleştirdi.



Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde, Meclis’te milletvekili bulunan siyasi partiler içerisinde liderini çoklu yarışla değiştirebilen ilk parti oldu. Bu da Türkiye demokrasisi açısından övünç vesilesi olarak hepimizin hafızalarında yer aldı.



Bütün itiraz süreçleri geldi ve geçti. Zaten o süreçlerde hiç böyle iddialar ortaya atılmamıştı. Ama üç ayda bir Sayın Erdoğan, bu kurultaya bir niteleme sıfatı takıp tartışma başlatmaya çalıştı. Biz onun çok elverişli gördüğü o alana hiç girmedik.



Sürecin nasıl geliştiğini hepiniz takip ettiniz. Şu anda bir yıldır hiçbir kanıt olmayan bomboş bir dosyaya konuşanlar, paylaşım yapanlar, adı geçen herkesi dahil edip orada bir hareketlilik yaratmaya çalışıyorlar.

"LÜTFÜ BEY'E YÖNELTİLEN ÖFKEYE RAĞMEN KENDİSİNİ ADAYLAŞTIRDIĞIMIZ SÜREÇTE HERALDE KURULTAYA İTİRAZ EDECEK ZAMANI BULAMADI"

Usulen zaten Lütfü Savaş’ın açtığı, açmaya çalıştığı dava süre yönünden reddedilmeye mahkum. Zira altı aydır bu işin süresi. Yani onun için zaman aşımına uğramış. Sayın Lütfü Savaş da altı ay içinde o başvuruyu yapamamasına bir gerekçe anlatıyorsa herhalde kendisi önce bizi tebrik edip, sonra takdir edip, sonra adaylık başvurusu yapıp bizim anketlere çok dikkatle bakarak ve kendisinin kazanabilmeye yakın adayımız olarak görüldüğü için aldığımız bütün eleştirilere, Lütfü Bey’e yöneltilen bütün öfkeye rağmen kendisini adaylaştırdığımız süreçte herhalde kurultaya itiraz edecek zamanı bulamadı. Bunu bir buçuk yıl sonra yapmaya çalıştı.

"BU AK PARTİ'NİN MUHALEFETİ MEŞGUL ETME STRATEJİSİNİN BİR PARÇASIDIR"

Bu, AK Parti’nin muhalefeti meşgul etme stratejisinin bir parçasıdır. Bu stratejinin parçası olanlar da hangi bütünün parçası olduklarını kendileri değerlendirsinler. Benim bu konuda israf edebileceğim nefes bununla sınırlı.