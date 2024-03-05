Özgür Özel'e CHP'nin kalesi Kırklareli'de miting şoku DEM Parti ile yapılan ittifakın ardından kendi seçmeninden de tepki alan CHP Lideri Özgür Özel'in Kırklareli mitingine ilgi gösterilmedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Siyasi partilerde seçim hazırlıkları mitinglerle devam ediyor.

CHP ise sahada beklediği ilgiyi göremiyor.

Bunun başlıca sebeplerinden biri ise DEM Parti ile kurulan ittifak...

Tepki miting alanlarına yansıyor

İki parti arasında yapılan pazarlıklar, paylaşılan il ve ilçeler kimi muhalif seçmeni rahatsız etmiş durumda.

CHP'li seçmenlerin tepkisi miting alanlarına da yansıyor.

Seçmenlerde coşku yok

Parti lideri Özgür Özel ise bu süreçte eleştirilere kulak asmadan büyük bir coşkuyla kent ziyaretlerini sürdürüyor.

Ancak aynı coşkuyu vatandaşlar göstermiyor.

Meydan bomboş kaldı

Son olarak CHP'nin kalesi olarak bilinen Kırklareli'de miting düzenledi.

Burada kent meydanında bir araya gelen vatandaşların az olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu'nun adamına rüşvet teklif edip baskı yaptılar

Bu durumun bir diğer nedeni ise partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri.

Kırklareli'de CHP'nin ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Serdar Türker, bağımsız aday olarak seçime girme kararı aldı.

Ardından yaşananların arka perdesini anlattı.

Türker, İBB'den rüşvet teklifi aldığını ve Özgür Özel'in 'adaylıktan çekil' baskısıyla karşılaştığını söyledi.

Kendisini destekleyenlerin işleriyle, çocuklarıyla tehdit edildiğini de belirten Türker, Özgür Özel'in adaylıktan çekilmesi için üç kez aradığını belirtti.

Türker ayrıca, İmamoğlu'nun ise İBB'de daire başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif ettiğini söyledi.

Yaşananlar kentteki CHP'li seçmenin bölünmesine neden oldu.