İHA

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi yapıldı.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan seçimlerin ilkinde iki aday da çoğunluğa sahip olamazken, seçimin ikinci turunda Özgür Özel 812 oy olarak CHP'nin yeni Genel Başkanı seçildi.

Özel'in rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise, 536 oyda kaldı.

Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetti

Özel, bu sonuçla birlikte 13 buçuk yıldır parti liderliğini yapan Kılıçdaroğlu dönemine son verdi.

İlk programında protesto edildi

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi.

"Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi"

Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturmasını “Kemal Kılıçdaroğlu’nu hançerlemek" olarak nitelendiren protestocu şunları söyledi:

Sırtından hançerledi bunlar, sırtından vurdu. İkisinin de elinden tuttu, ekmek yedirdi. İş sahibi yaptı. İmamoğlu'nu biz getirdik. İkisine de biz oy verdik. Böyle şey olmaz.