Özgür Özel'e MASAK’tan yanıt

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı bin 300 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi..
Kurultay, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başlarken, Özel'in burada yaptığı açıklamalar ise kısa sürede gündem olup tepki çekti.
TEPKİLER GECİKMEDİ
Özel'in açıklamaları sonrası tepkiler peş peşe geldi..
Bu kapsamda bir açıklama da MASAK tarafından yapıldı.
"BU SÜRECE BAKANLIK YÖNETİM MERCİLERİNİN HİÇBİR DAHİLİ BULUNMAMAKTADIR"
MASAK'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Kamuoyunu yanıltmaya ve kurumumuzu yıpratmaya yönelik sistematik şekilde sürdürülen mesnetsiz ithamlarla ilgili olarak kamuoyunun tekrar bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.
MASAK'ın savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırladığı raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya okuruna sunulmadan tümüyle teknik bir süreç içinde, Başkanlığın yönetim kademelerinin gözetim ve denetimi altında tamamlanmakta ve doğrudan talepte bulunan savcılığa iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahili bulunmamaktadır.
"MASAK'IN TÜM RAPORLARI DİĞER KURUM VE KURULUŞLARDAN ALDIĞI FİNANSAL VERİLERE DAYANMAKTADIR"
Mevzuatına göre yetkilendirilmiş uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olması, hukuken ve yetkinlik açısından, hazırlanan raporların niteliğini zayıflatmamaktadır. MASAK'ın tüm raporları diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı finansal verilere dayanmaktadır.
MASAK raporlarındaki verilerin herhangi bir suç teşkil edip etmediği her zaman yargı mercilerinin takdirindedir. Mali suçlarla mücadele ülkemiz ve milletimiz için çok önemli olup MASAK çalışmalarını kanunların verdiği yetki çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir.
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