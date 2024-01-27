Özgür Özel'e partisinden vurgun! Aday belirleme yetkisi yok.. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara-Çankaya için aday belirleme yetkisi isteyen CHP Lideri Özgür Özel’e Parti Meclisi’nden ret kararı çıktı.

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CHP bir seçime daha krizle giriyor.

Parti cephesinde genel başkanlık görevine yeni getirilen Özgür Özel'in koltuğu henüz sağlam değil.

Bunun nedeni 'Kukla Genel Başkan' olarak anılan Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu'nun gölgesinde hareket ediyor

Kurultay öncesi Özel için çalışan İmamoğlu, değişim sonrası arka planda parti içindeki süreci yönetmeye başladı.

Böylelikle Özel, İmamoğlu'nun gölgesinde hareket etmeyi sürdürüyor.

Özel'in yetkisi elinden alındı

Şimdilerde de yerel seçime yaklaşılırken partide aday belirleme süreci yaşanıyor. Bu noktada da yeni bir gelişme yaşandı.

Genel başkan Özgür Özel'in elinden aday belirleme yetkisi alındı.

PM'den ret kararı

Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için Parti Meclisi’nden özel yetki talep etti.

Bunun üzerine oylama yapıldı ve PM’den Çankaya ve İzmir'de aday belirleme yetkisine ret kararı çıktı.

60 kişilik Parti Meclisi listesinin 20'si İmamoğlu'na yakın isimler

Parti yönetiminin yanı sıra PM listesinde de etkin olan İmamoğlu, kendisine yakın isimlere ağırlık verdi.

Özel'in 60 kişilik PM listesinde, İstanbul örgütünden listeye giren isimler yer alıyor.

Sevgi Kılıç, Özgür Karabart, Gökan Zeybek'in de aralarında bulunduğu 20 isim, İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu kontenjanından listeye dahil oldu.

Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi iddiası

Yaşananların ardından İmamoğlu-Özel gerilimine ilişkin iddialar güçlenmeye başladı.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Özgür Özel'in, bu görüşmede kendisinden İmamoğlu'na karşı yardım istediği de öne sürülenler arasında.