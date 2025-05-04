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Haber Merkezi

İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrası yaşanan olayda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu (66), polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırgan, işlemleri yapılmak üzere Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü.

"KARDEŞİM ATATÜRKÇÜ OLARAK BİLİNİR"

Konuyla ilgili Halk TV'ye konuşan İzmir'de yaşlayan Zafer Partili ağabeyi Davut Tengioğlu, kardeşinin saldırı sırasında "Osmanlı çocuğuyum" demesine anlam veremediğini, kendisinin çevresinde koyu bir Atatürkçü olarak bilindiğini söyledi.

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AĞABEYİ, SEZGİN TANRIKULU'NU YALANLADI

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi Davut Tengioğlu, Sezgin Tanrıkulu’nu yalanladı:

"Kardeşimin 'Osmanlı Çocuğuyum' dediğini sanmıyorum, kendisi koyu Atatürkçü kimliğiyle bilinir. Osmanlı düşüncesiyle çok yakın olduğunu düşünmüyorum"