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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında saldırıya uğradı.

Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anma töreninin ardından yumrukla saldırdı.

Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Olaydan sonra tutuklanan Tengioğlu ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

İDDİANAME HAZIR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, saldırgan Selçuk Tengioğlu hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan iddianame düzenlendi.

Savcılık, Tengioğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'e yönelik eyleminin sadece kişisel değil, kamu görevini hedef alan bir saldırı niteliği taşıdığını belirtti.

4.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin eyleminin Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) 86/1 ve 86/3-a maddeleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Tengioğlu hakkında 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. İddianame, değerlendirme için İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

NE OLMUŞTU

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yapılan sorgulamada şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. ve oğlu B.T'yi öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.